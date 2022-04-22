Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ve Nalan Boşanıyor! Sedat’a Gelen O Fotoğraf Her Şeyi Yerle Bir Etti! El Ele, Diz Dize…
Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdüren Camdaki Kız dizisi, 21 Nisan 2021 tarihinde ekranlara gelen son yeni bölümü ile televizyon izleyicisini de sosyal medya kullanıcısını da etkisi altına aldı. Camdaki Kız dizisini son bölümünde yaşananlar ise, ağızları resmen açık bıraktı! İşte Camdaki Kız dizisinden son detaylar...
Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdüren Camdaki Kız dizisi, 21 Nisan 2021 tarihinde ekranlara gelen son yeni bölümü ile televizyon izleyicisini de sosyal medya kullanıcısını da etkisi altına aldı. Camdaki Kız dizisini son bölümünde yaşananlar ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisi 40. son bölümünde ne oldu? Camdaki Kız dizisi 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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22 Nis 2022 - 13:43 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.