Seren Serengil Gelinlik Giymeye Hazırlanıyor! Sokak Ortasında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Mustafa Tohma Tektaşı Ayarlamak Zorunda Kalacak!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den şok evlilik açıklaması geldi. Bunun üzerine birçok kişi ise “Gelinlik giyinmeye hazırlanıyor” yorumları yapıldı! Sokak ortasında vermiş olduğu açıklamayla dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da uzun bir süredir yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, Yaşar İpek’le boşanmasının ardından Mustafa Tohma isimli iş insanıyla aşk yaşamaya başlamıştı. Dengeleri değiştiren ve uzun bir süre boyunca kendisini bekleyen Mustafa Tohma ise evlilik hakkında sorulan sorulara şok yanıtlar verdi. Seren Serengil ise bombayı patlattı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.