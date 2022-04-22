- 22 Nis 2022 - 13:56 G: 22 Nis 2022 - 14:09

Seren Serengil Gelinlik Giymeye Hazırlanıyor! Sokak Ortasında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Mustafa Tohma Tektaşı Ayarlamak Zorunda Kalacak!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’den şok evlilik açıklaması geldi. Bunun üzerine birçok kişi ise “Gelinlik giyinmeye hazırlanıyor” yorumları yapıldı! Sokak ortasında vermiş olduğu açıklamayla dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da uzun bir süredir yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, Yaşar İpek’le boşanmasının ardından Mustafa Tohma isimli iş insanıyla aşk yaşamaya başlamıştı. Dengeleri değiştiren ve uzun bir süre boyunca kendisini bekleyen Mustafa Tohma ise evlilik hakkında sorulan sorulara şok yanıtlar verdi. Seren Serengil ise bombayı patlattı!

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22 Nis 2022 - 13:56 Ankara- Yaşam

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