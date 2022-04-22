Acun Ilıcalı’dan Tüyler Ürperten Hadise Kararı! “O Ses Türkiye’den Gönderildi!” Ortalık Çok Fena Karıştı! Canlı Yayında Açıklandı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Hadise arasında son iplerde koptu! Tüyler ürperten bir karar veren Acun Ilıcalı, Hadise sevenlerini derinden üzdü. “O Ses Türkiye’den gönderildi” yorumunu yapan Seren Serengil ise ortalığın çok fena karışmasına neden oldu! Canlı yayında gerçekler açıklanırken; ağızlarda açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasında bu yıl Hadise yer almamıştı. Hadise’nin yerine Ebru Gündeş’i getiren Acun Ilıcalı, tarafını göstermişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.