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22 Nis 2022 - 14:28

Acun Ilıcalı’dan Tüyler Ürperten Hadise Kararı! “O Ses Türkiye’den Gönderildi!” Ortalık Çok Fena Karıştı! Canlı Yayında Açıklandı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Hadise arasında son iplerde koptu! Tüyler ürperten bir karar veren Acun Ilıcalı, Hadise sevenlerini derinden üzdü. “O Ses Türkiye’den gönderildi” yorumunu yapan Seren Serengil ise ortalığın çok fena karışmasına neden oldu! Canlı yayında gerçekler açıklanırken; ağızlarda açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…