- 26 Nis 2022 - 17:33

Acun Ilıcalı’nın Hadise Kararı Herkesi Şok Etti! O Ses Türkiye’den Vedası Çok Konuşulmuştu! Yeni Gelişmeler Yok Artık Dedirtti! Canlı Yayında Açıklandı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı ve Hadise arasında son iplerde koptu! Tüyler ürperten bir karar veren Acun Ilıcalı, Hadise sevenlerini derinden üzdü. “O Ses Türkiye’den gönderildi” yorumunu yapan Seren Serengil ise ortalığın çok fena karışmasına neden oldu! Canlı yayında gerçekler açıklanırken; ağızlarda açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasında bu yıl Hadise yer almamıştı. Hadise’nin yerine Ebru Gündeş’i getiren Acun Ilıcalı, tarafını göstermişti. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Nis 2022 - 17:33 Ankara- Yaşam

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