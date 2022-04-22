Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da yeni takımlar dün akşam itibariyle kurulmuştu. Yeni takımların ortaya çıkmasıyla birlikte ilk dokunulmazlık yarışının kazanan takımı da sosyal medyada ifşa edildi. İlk eleme adayının ve kazanan takımın ortaya çıkmasıyla birlikte konseyde kıyametin yaşanacağı gözler önüne serildi! Peki, Survivor All Star’da kazanan takım hangisi oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında yeni takımlar Acun Medya ve Acun Ilıcalı tarafından kurulmuştu. Neredeyse tüm yarışmacıların yeni takımlardan hoşnut olmadığı görülmüştü. Şimdi ise ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.