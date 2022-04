Survivor All Star’da Dokunulmazlığı Kazanan Takım Ortaya Çıktı! İlk Eleme Adayı Öyle Bir İsim Olacak Ki… Konseyde Kıyamet Var!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında yeni takımlar Acun Medya ve Acun Ilıcalı tarafından kurulmuştu. Neredeyse tüm yarışmacıların yeni takımlardan hoşnut olmadığı görülmüştü. Şimdi ise ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

