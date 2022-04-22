Gönül Dağı Dizisine Buse Varol Gümbür Gümbür Geliyor! Alişan Olaya Müdahale Etti; Kanal İmzaları Attı! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’un ekranlara gümbür gümbür döndüğü ortaya çıktı. TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı için anlaşmalar imzalandı ve Alişan’ın olaya müdahalesiyle birlikte her şey bambaşka bir hal aldı. Buse Varol’un Gönül Dağı dizisindeki karakteri ortaya çıkan Buse Varol, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi ikinci sezonunda da fırtına gibi esiyor. Sıcak bir Anadolu hikayesini ele alan Gönül Dağı dizisinin kadrosunun genişlediği gündeme bomba gibi düştü. Buse Varol’un diziye giriş yapacağı açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.