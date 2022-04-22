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22 Nis 2022 - 16:38

Gönül Dağı Dizisine Buse Varol Gümbür Gümbür Geliyor! Alişan Olaya Müdahale Etti; Kanal İmzaları Attı! Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’un ekranlara gümbür gümbür döndüğü ortaya çıktı. TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı için anlaşmalar imzalandı ve Alişan’ın olaya müdahalesiyle birlikte her şey bambaşka bir hal aldı. Buse Varol’un Gönül Dağı dizisindeki karakteri ortaya çıkan Buse Varol, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…