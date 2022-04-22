Survivor All Star’da Takımlar Yeniden Karışıyor! Acun Ilıcalı’dan Yarışmacılara Darbeleri Arka Arkaya İndiriyor! Nisa, Ayşe, Barış, Adem…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Yağmur Banda’nın vedasından sonra Acun Ilıcalı takımların Perşembe gecesi karışacağını ilk kez açıklamıştı. Sezon başından beri aynı takımda olan yarışmacılar bir anda büyük bir değişimin içine girmişti ki, bu değişimlerin sonsuza kadar süreceği gündeme bomba gibi düştü! Acun Ilıcalı’nın o tarihte yeniden takımları karıştıracağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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