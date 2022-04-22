Hadise’den Skandal Hamilelik! Düğüne Günler Kala Öyle Bir An Yaşandı Ki… Mehmet Dinçerler Kıpkırmızı Olacak! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den skandal hamilelik iddiası gündeme geldi. Düğünlerine günler kala Hadise’nin yapmış olduğu tek bir hamle hamile olduğu yönünde çıkan iddiaları güçlendirdi. Mehmet Dinçerler’in ise kıpkırmızı olacağına dair yorumlar sevenleri tarafından yapıldı! Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, bu mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Kız isteme töreni ve nişan yapan Hadise’nin imam nikahı kıydığına dair iddialarda gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında henüz bir açıklama yapmayan Hadise’nin bu kez de hamile olduğu konuşulmaya başlandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.