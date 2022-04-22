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22 Nis 2022 - 16:39

Hadise’den Skandal Hamilelik! Düğüne Günler Kala Öyle Bir An Yaşandı Ki… Mehmet Dinçerler Kıpkırmızı Olacak! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den skandal hamilelik iddiası gündeme geldi. Düğünlerine günler kala Hadise’nin yapmış olduğu tek bir hamle hamile olduğu yönünde çıkan iddiaları güçlendirdi. Mehmet Dinçerler’in ise kıpkırmızı olacağına dair yorumlar sevenleri tarafından yapıldı! Peki, neler oluyor?