Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Nis 2022 - 21:02

Survivor Barış Murat Yağcı Yarışma Hayatı Bitti! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı’nın diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın Yağcı’nın o hatasını gördüğü ve kabul etmediği iddialar arasında yerini alırken; Yağcı’nın takım arkadaşı için yaptığı o hamle “Büyük terbiyesizlik” olarak yorumlandı. Peki, Barış Murat Yağcı ne yaptı?