- 26 Nis 2022 - 17:32

Survivor Barış Murat Yağcı Yarışmadan Diskalifiye Edildi! Acun Ilıcalı O Hatayı Kabul Etmedi; Valizini Eline Sıkıştırdı! “Büyük Terbiyesizlik!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı’nın diskalifiye edildiği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın Yağcı’nın o hatasını gördüğü ve kabul etmediği iddialar arasında yerini alırken; Yağcı’nın takım arkadaşı için yaptığı o hamle “Büyük terbiyesizlik” olarak yorumlandı. Peki, Barış Murat Yağcı ne yaptı?

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasının son bölümünde yeni takımlar kuruldu. Ünlüler takımından Gönüllüler takımına, Gönüllüler takımından ise Ünlüler takımına yapılan transferler dengelerin alt üst olmasına neden oldu. Barış Murat Yağcı’nın o anlarda vermiş olduğu tepki ise diskalifiye kapısını Acun Ilıcalı tarafından araladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Nis 2022 - 17:32 Ankara- Yaşam

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