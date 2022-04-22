- 22 Nis 2022 - 18:27

Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimin Suçunu Üstlendiği İfşa Edildi! Cinayet İşlediği Düşünülüyordu; O İsim İçin Hayatından Vazgeçti! Ilgaz’da Değil, Yekta’da…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in cinayet işlediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Ceylin’in cinayet işleyen sevdiklerinden bir ismin suçunu üstlendiği gündeme bomba gibi düştü. O isim için hayatından vazgeçen Ceylin’in kim için hayatından vazgeçtiği büyük bir merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Zaman aralığı arasında gidip gelen Yargı dizisinin son sahnesinde Ceylin’in birisini öldürdüğü Komiser Eren tarafından resmen açıklamıştı. Peki, Yargı dizisinde neler oluyor?

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22 Nis 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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