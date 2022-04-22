Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Nis 2022 - 18:27

Yargı Dizisinde Ceylin’in Kimin Suçunu Üstlendiği İfşa Edildi! Cinayet İşlediği Düşünülüyordu; O İsim İçin Hayatından Vazgeçti! Ilgaz’da Değil, Yekta’da…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in cinayet işlediği gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Ceylin’in cinayet işleyen sevdiklerinden bir ismin suçunu üstlendiği gündeme bomba gibi düştü. O isim için hayatından vazgeçen Ceylin’in kim için hayatından vazgeçtiği büyük bir merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?