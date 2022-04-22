Sadakatsiz Dizisinin Finali Ortaya Çıktı! Ölümler Arka Arkaya Geliyor; Akıl Beyin Kalmadı! Derin, Asya, Volkan… Kanal D Kararını Verdi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin finali gündeme bomba gibi düştü. Ölümlerin arka arkaya geldiği Sadakatsiz dizisinde akıl beyin resmen kalmadı! Derin, Asya ve Volkan’ın sonları tek tek ortaya çıktı! Kanal D ekranlarının vermiş olduğu kararla birlikte final yolunda adım adım ilerleyen Sadakatsiz dizisi olacaklarla birlikte şok bir ifşa yayınladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Derin’in öğrenmiş olduğu gerçekler Asya ve Ali cephesine taraf almasına neden olurken; Volkan’dan asla vazgeçmemesi seyirciyi bir kez daha çıldırmıştı. Onur’un kollarına sığınan Derin’in Volkan’ı deliler gibi sevmesi ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.