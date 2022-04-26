Sadakatsiz Dizisinin Finali Tarihi Ortaya Çıktı! Ölümler Arka Arkaya Geliyor; Akıl Beyin Kalmadı! Derin, Asya, Volkan… Kanal D Kararını Verdi!

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Derin’in öğrenmiş olduğu gerçekler Asya ve Ali cephesine taraf almasına neden olurken; Volkan’dan asla vazgeçmemesi seyirciyi bir kez daha çıldırmıştı. Onur’un kollarına sığınan Derin’in Volkan’ı deliler gibi sevmesi ise şok etkisi yaratmıştı. Peki, Sadakatsiz dizisinin finalinde neler olacak?

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