- 22 Nis 2022 - 18:26 G: 22 Nis 2022 - 18:39

Masterchef Mehmet Şef Yolun Sonuna Geldi! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef başlamadan ayrılıklar başladı! Mehmet Şefin Masterchef’te yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’yı çıldırttığı ve sözleşmesinin yandığı konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya’nın ise o şefle anlaşmaları imzaladığı ortaya çıktı! Peki, Mehmet Şef yarışmadan neden ayrıldı, yerine hangi isim geliyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının kısa bir süre önce tüm başvuruları durdurulmuştu. Alımların bittiği Masterchef yarışmasında şeflerle bir araya gelen Acun Medya’nın ve Acun Ilıcalı’nın yavaş yavaş toplantılara başladığı gündeme gelmişti. O toplantılar sırasında Mehmet Şefin isteği iddialara göre Acun Ilıcalı’nın çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Nis 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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