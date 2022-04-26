Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef başlamadan ayrılıklar başladı! Mehmet Şefin Masterchef’te yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’yı çıldırttığı ve sözleşmesinin yandığı konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya’nın ise o şefle anlaşmaları imzaladığı ortaya çıktı! Peki, Mehmet Şef yarışmadan neden ayrıldı, yerine hangi isim geliyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının kısa bir süre önce tüm başvuruları durdurulmuştu. Alımların bittiği Masterchef yarışmasında şeflerle bir araya gelen Acun Medya’nın ve Acun Ilıcalı’nın yavaş yavaş toplantılara başladığı gündeme gelmişti. O toplantılar sırasında Mehmet Şefin isteği iddialara göre Acun Ilıcalı’nın çileden çıkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.