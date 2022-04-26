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26 Nis 2022 - 17:31

Masterchef Mehmet Şefin Jüri Üyeliği Bitti! Acun Ilıcalı’yı Çıldırttı; Sözleşmeyi Ortadan İkiye Yırttı! Yerine Bomba İsim Geliyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef başlamadan ayrılıklar başladı! Mehmet Şefin Masterchef’te yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Ilıcalı’yı çıldırttığı ve sözleşmesinin yandığı konuşulmaya başlandı. Acun Ilıcalı’nın ve Acun Medya’nın ise o şefle anlaşmaları imzaladığı ortaya çıktı! Peki, Mehmet Şef yarışmadan neden ayrıldı, yerine hangi isim geliyor?