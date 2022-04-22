Mahkum Dizisine Avukat Cemre Yeniden Geliyor! Öyle Bir Ters Köşe Yapıldı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Yönetmen Kararını Verdi…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde ipleri koparacak bir gelişme yaşandı. Seray Kaya’nın hayat verdiği Avukat Cemre karakterinin diziden ayrılışı yüreklerin yanmasına neden olmuştu ki, şimdi yeniden diziye katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir ters köşe geldi ki, taş üstünde taşın kalmayacağı görüldü. Yönetmen kararını verirken; Mahkum dizisinin sevenleri ise büyük bir şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hakan Karsak, Tugay Mercan ve Hayal Köseoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Mahkum dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldızı haline gelen Mahkum dizisinin bir önceki bölümünde ekranlara veda eden Seray Kaya’nın yeniden ekranlara döneceği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.