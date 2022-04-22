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22 Nis 2022 - 19:23

Mahkum Dizisine Avukat Cemre Yeniden Geliyor! Öyle Bir Ters Köşe Yapıldı Ki, Taş Üstünde Taş Kalmayacak! Yönetmen Kararını Verdi…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum dizisinde ipleri koparacak bir gelişme yaşandı. Seray Kaya’nın hayat verdiği Avukat Cemre karakterinin diziden ayrılışı yüreklerin yanmasına neden olmuştu ki, şimdi yeniden diziye katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir ters köşe geldi ki, taş üstünde taşın kalmayacağı görüldü. Yönetmen kararını verirken; Mahkum dizisinin sevenleri ise büyük bir şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…