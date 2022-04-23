- 23 Nis 2022 - 22:47

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Üzerine Yapışan Dapdar Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Görenler Eriyip Kül Oluyor! “Sen Neymişsin Asuman!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti! Üzerine yapışan dapdar kıyafetiyle fizik şov yapan Hazal Çağlar, gündeme bomba gibi düştü. Görenlerin eriyip kül olduğu Hazal Çağlar’a hayranları ise “Sen neymişsin be Asuman” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, içler eridi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Nis 2022 - 22:47 Ankara- Yaşam

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