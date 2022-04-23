Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı…

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin adeta beğeni ve yorum butonunu çökelttiği Songül Karlı, geçtiğimiz gün katıldığı bir YouTube kanalında çok konuşulan bikinili pozları ve taciz iddiaları ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Yaptığı itiraf ile programın sunucusunu da şoke eden Songül Karlı, özel yaşamına dair de konuştu. Peki, Songül Karlı ne itiraf etti? Songül Karlı, tacize mi uğradı? Songül Karlı, tacize uğradığı iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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