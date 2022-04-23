Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı…
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin adeta beğeni ve yorum butonunu çökelttiği Songül Karlı, geçtiğimiz gün katıldığı bir YouTube kanalında çok konuşulan bikinili pozları ve taciz iddiaları ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin adeta beğeni ve yorum butonunu çökelttiği Songül Karlı, geçtiğimiz gün katıldığı bir YouTube kanalında çok konuşulan bikinili pozları ve taciz iddiaları ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Yaptığı itiraf ile programın sunucusunu da şoke eden Songül Karlı, özel yaşamına dair de konuştu. Peki, Songül Karlı ne itiraf etti? Songül Karlı, tacize mi uğradı? Songül Karlı, tacize uğradığı iddiaları ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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23 Nis 2022 - 07:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.