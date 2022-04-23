Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı!
Ünlü isimlerin çocuğu olarak dünyaya gelmesi nedeniyle magazin basının ve takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızları Yağmur Ünal, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...
Ünlü isimlerin çocuğu olarak dünyaya gelmesi nedeniyle magazin basının ve takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızları Yağmur Ünal, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o fotoğraf, ünlü ismin iddialı fiziğini bir kez daha ortaya koydu! Peki, Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızı Yağmur Ünal ne paylaştı? Yağmur Ünal nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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23 Nis 2022 - 07:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.