Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı!

Ünlü isimlerin çocuğu olarak dünyaya gelmesi nedeniyle magazin basının ve takipçilerinin yakından takip ettiği isimlerden biri olan Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızları Yağmur Ünal, geçtiğimiz gün yeni bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen o fotoğraf, ünlü ismin iddialı fiziğini bir kez daha ortaya koydu! Peki, Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızı Yağmur Ünal ne paylaştı? Yağmur Ünal nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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