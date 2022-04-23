Kiralık Araç Fiyatları Yüzde Yüz Arttı! Bayram Tatilinde Fiyatlar 3-4’de Katlanması Bekleniyor… İşte O Fiyatlar
Bir süredir akaryakıt fiyatlarının zamlanmasının yanı sıra artan araç fiyatları nedeniyle de zor durumda kalan vatandaşlara, bayram öncesinde bir zam darbesi de kiralık araç sektöründen geldi. Çip sektöründeki tedarik sıkıntısından yakından etkilenmiş olan kiralık araç piyasası, bayram öncesi çıkılacak yolculukları için talepleri yeni ve zamlı fiyatlarından almaya başladı. İşte detaylar...
Bir süredir akaryakıt fiyatlarının zamlanmasının yanı sıra artan araç fiyatları nedeniyle de zor durumda kalan vatandaşlara, bayram öncesinde bir zam darbesi de kiralık araç sektöründen geldi. Çip sektöründeki tedarik sıkıntısından yakından etkilenmiş olan kiralık araç piyasası, bayram öncesi çıkılacak yolculukları için talepleri yeni ve zamlı fiyatlarından almaya başladı. Öte yandan gelen zammın ardından hem ekonomi hem lüks hem de karavan sınıfına ait olan araçların kiralama bedeli de belli oldu! Peki, kiralık araç fiyatları artırımı? Araç kiralamak ne kadar, kaç TL? İşte o fiyatlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Nis 2022 - 07:53 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.