Kiralık Araç Fiyatları Yüzde Yüz Zam Geldi! Bayram Tatilinde Fiyatlar 3-4’de Katlanması Bekleniyor… İşte O Fiyatlar

Bir süredir akaryakıt fiyatlarının zamlanmasının yanı sıra artan araç fiyatları nedeniyle de zor durumda kalan vatandaşlara, bayram öncesinde bir zam darbesi de kiralık araç sektöründen geldi. Çip sektöründeki tedarik sıkıntısından yakından etkilenmiş olan kiralık araç piyasası, bayram öncesi çıkılacak yolculukları için talepleri yeni ve zamlı fiyatlarından almaya başladı. Öte yandan gelen zammın ardından hem ekonomi hem lüks hem de karavan sınıfına ait olan araçların kiralama bedeli de belli oldu! Peki, kiralık araç fiyatları artırımı? Araç kiralamak ne kadar, kaç TL? İşte o fiyatlar…

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