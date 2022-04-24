- 24 Nis 2022 - 03:57 G: 24 Nis 2022 - 03:58

Kiralık Araç Fiyatlarına Yüzde Yüz Zam Geldi! Bayram Tatilinde Fiyatlar 3-4’de Katlanması Bekleniyor… İşte O Fiyatlar

Bir süredir akaryakıt fiyatlarının zamlanmasının yanı sıra artan araç fiyatları nedeniyle de zor durumda kalan vatandaşlara, bayram öncesinde bir zam darbesi de kiralık araç sektöründen geldi. Çip sektöründeki tedarik sıkıntısından yakından etkilenmiş olan kiralık araç piyasası, bayram öncesi çıkılacak yolculukları için talepleri yeni ve zamlı fiyatlarından almaya başladı. İşte detaylar...

Bir süredir akaryakıt fiyatlarının zamlanmasının yanı sıra artan araç fiyatları nedeniyle de zor durumda kalan vatandaşlara, bayram öncesinde bir zam darbesi de kiralık araç sektöründen geldi. Çip sektöründeki tedarik sıkıntısından yakından etkilenmiş olan kiralık araç piyasası, bayram öncesi çıkılacak yolculukları için talepleri yeni ve zamlı fiyatlarından almaya başladı. Öte yandan gelen zammın ardından hem ekonomi hem lüks hem de karavan sınıfına ait olan araçların kiralama bedeli de belli oldu! Peki, kiralık araç fiyatları artırımı? Araç kiralamak ne kadar, kaç TL? İşte o fiyatlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

24 Nis 2022 - 03:57 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Tarım Kredi Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Tarım Kredi 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Tarım Kredi 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri… mask
Bayramda Kargolar Açık Mı? 2022 Ramazan Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Ramazan Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı! mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Sebze – Meyve, Temel Gıda Ürünleri Etikette Yarılandı! Kilo Kilo Satılmaya Başlandı!
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi! mask
Paraya İhtiyacı Olanlara Bakanlık Duyurdu! En Az 715 Lira, En Çok 1150 Lira Anında Veriliyor! Bakanlıktan Açıklama Geldi!
Bankalar Ramazan Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 1 Mayıs 2022 Arefe Günü Bankalar Açık Mı? mask
Bankalar Ramazan Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 1 Mayıs 2022 Arefe Günü Bankalar Açık Mı?
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı? mask
Ramazan Bayramı Tatili 9 Gün Mü Oldu Merak Uyandırdı! 2022 Ramazan Bayramı Birleşecek Mi, Uzatıldı Mı?
Limon Dondurularak Yemek Ne İşe Yarar? Dondurulmuş Limon Yemek Kansere İyi Gelir Mi? Dondurulmuş Limon Kist Ve Tümörü Yok Eder Mi? mask
Limon Dondurularak Yemek Ne İşe Yarar? Dondurulmuş Limon Yemek Kansere İyi Gelir Mi? Dondurulmuş Limon Kist Ve Tümörü Yok Eder Mi?
Ayçiçek Yağlarında İndirim Başladı! PTT ve TMO İndirimiyle Daha Ucuzu Yok Bu Fiyatlar İnanılmaz! İşte 22 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları! mask
Ayçiçek Yağlarında İndirim Başladı! PTT ve TMO İndirimiyle Daha Ucuzu Yok Bu Fiyatlar İnanılmaz! İşte 22 Nisan PTT AVM Sıvı Yağ Fiyatları!
Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Ortak İndirimli Satışlar Başladı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Birleşti Ortak İndirimli Satışlar Başladı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tarım Kredi Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Tarım Kredi 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Tarım Kredi 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar… mask
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar…
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu mask
Ankaralılara Hafta Sonu İçin Müjdeli Hava Durumu Haberi! Mangalları Hazırlayın, Piknikler Başlasın! Hava Sıcaklığı 28 Derece Olacak… İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! mask
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı!
Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı… mask
Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı…
İyilik Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Başlayacak? İyilik Dizisi Uyarlama Mı? İşte İyilik Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları... mask
İyilik Dizisi Hangi Kanalda, Ne Zaman Başlayacak? İyilik Dizisi Uyarlama Mı? İşte İyilik Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status