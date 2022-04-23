- 23 Nis 2022 - 22:45

SGK, Bağ-Kur Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri Belli Oldu! Bayram İkramiye Miktarı Kaç TL Yatacak?

Bir süredir emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin tutarı için beklenen haber, Ankara’dan geldi. Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önce emekli bayram ikramiyelerinin tutarlarını açıkladı. İşte Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve detaylar...

Bir süredir emeklinin gözünü kulağını çevirdiği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin tutarı için beklenen haber, Ankara’dan geldi. Konuyla ilgili açıklama gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önce emekli bayram ikramiyelerinin tutarlarını açıkladı. Ardından bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarihi de açıklayan Bakan Bilgin, vatandaşın kafasındaki tüm soru işaretlerini de böylelikle gidermiş oldu. Peki, SGK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? İşte, detaylar…

23 Nis 2022 - 22:45 - Yaşam

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