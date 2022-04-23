BİM Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte BİM 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları
Ramazan Bayramı için hazırlıkların başladığı şu günlerde birbirinden iddialı indirimleri ile vatandaşın cebini desteklemeye devam eden BİM, bu kez de çikolatadan çocuklara verilecek bayram hediyelerine kadar yüzlerce ürünü aktüel ürünler kataloğuna aldı. İşte BİM Marketlerde ki güncel fiyatlar...
Ramazan Bayramı için hazırlıkların başladığı şu günlerde birbirinden iddialı indirimleri ile vatandaşın cebini desteklemeye devam eden BİM, bu kez de çikolatadan çocuklara verilecek bayram hediyelerine kadar yüzlerce ürünü aktüel ürünler kataloğuna aldı. Öte yandan BİM’in aktüel ürünler kataloğunda en çok indirimi alan ise, ayçiçek yağları oldu. Peki, BİM’de 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? İşte BİM 23 Nisan sıvı yağ fiyatları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
23 Nis 2022 - 07:59 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.