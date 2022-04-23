- 23 Nis 2022 - 07:59 G: 23 Nis 2022 - 08:02

BİM Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte BİM 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları

 Ramazan Bayramı için hazırlıkların başladığı şu günlerde birbirinden iddialı indirimleri ile vatandaşın cebini desteklemeye devam eden BİM, bu kez de çikolatadan çocuklara verilecek bayram hediyelerine kadar yüzlerce ürünü aktüel ürünler kataloğuna aldı. İşte BİM Marketlerde ki güncel fiyatlar...

 Ramazan Bayramı için hazırlıkların başladığı şu günlerde birbirinden iddialı indirimleri ile vatandaşın cebini desteklemeye devam eden BİM, bu kez de çikolatadan çocuklara verilecek bayram hediyelerine kadar yüzlerce ürünü aktüel ürünler kataloğuna aldı. Öte yandan BİM’in aktüel ürünler kataloğunda en çok indirimi alan ise, ayçiçek yağları oldu. Peki, BİM’de 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? İşte BİM 23 Nisan sıvı yağ fiyatları…

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23 Nis 2022 - 07:59 - Yaşam

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