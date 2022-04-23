Şok Markette Çılgın Hafta Sonu Et Ve Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Şok 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları

Ramazan Bayramı’na son hafta kala bomba gibi indirimlerini arka arkaya sıralayan ŞOK marketleri, yayınladığı son aktüel ürünler kataloğu ile rakiplerinin adeta üç beş adım önüne geçti. 23 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuna oyuncaklardan bayram şekerlerine kadar pek çok ürünü alan ŞOK marketleri, kırmızı et ve ayçiçek yağlarını da indirime sokmayı unutmadı! Peki, ŞOK marketlerinde 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? ŞOK marketleri kırmızı et fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ŞOK 23 Nisan sıvı yağ fiyatları…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...