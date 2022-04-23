Şok Markette Çılgın Hafta Sonu Et Ve Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Şok 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları
Ramazan Bayramı’na son hafta kala bomba gibi indirimlerini arka arkaya sıralayan ŞOK marketleri, yayınladığı son aktüel ürünler kataloğu ile rakiplerinin adeta üç beş adım önüne geçti. 23 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuna oyuncaklardan bayram şekerlerine kadar pek çok ürünü alan ŞOK marketler ile ilgili detaylar haberimizde...
Ramazan Bayramı’na son hafta kala bomba gibi indirimlerini arka arkaya sıralayan ŞOK marketleri, yayınladığı son aktüel ürünler kataloğu ile rakiplerinin adeta üç beş adım önüne geçti. 23 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuna oyuncaklardan bayram şekerlerine kadar pek çok ürünü alan ŞOK marketleri, kırmızı et ve ayçiçek yağlarını da indirime sokmayı unutmadı! Peki, ŞOK marketlerinde 5 litre ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? ŞOK marketleri kırmızı et fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ŞOK 23 Nisan sıvı yağ fiyatları…
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23 Nis 2022 - 08:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.