- 23 Nis 2022 - 08:06 G: 23 Nis 2022 - 08:10

Petrol Ofisi'nden Akaryakıt Fiyatlarında 500 Liralık Çılgın Bayram İndirimi! İşte Benzin, Dizel Ve LPG İndirim Detayları

Sürekli olarak artış gösteren benzin, motorin ve otogaz (LGP) fiyatlarına karşın müşterilerine avantajlı bir hizmet sunmak için harekete geçmiş olan ING Bank ve Petrol Ofisi yeni bir iş birliğine vardı. Bu kapsamda Petrol Ofisi’nden ING Banklıların yapacağı akaryakıt ve LPG alımları için anında 500 TL indirim sağlanacağı açıklandı. İşte indirim kampanyasının detayları...

Sürekli olarak artış gösteren benzin, motorin ve otogaz (LGP) fiyatlarına karşın müşterilerine avantajlı bir hizmet sunmak için harekete geçmiş olan ING Bank ve Petrol Ofisi yeni bir iş birliğine vardı. Bu kapsamda Petrol Ofisi’nden ING Banklıların yapacağı akaryakıt ve LPG alımları için anında 500 TL indirim sağlanacağı açıklandı. Öte yandan kampanyanın detayları da hem ING Bank hem de Petrol Ofisi tarafından açıklandı. Peki, Petrol Ofisi’nden nasıl 500 TL’lik indirim kazanılır? Petrol Ofisi’nin indirimli kampanyasına nasıl katılım sağlanıyor? Petrol Ofisi ve ING Bank akaryakıt kampanyası nedir? İşte, detaylar…

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23 Nis 2022 - 08:06 - Yaşam

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