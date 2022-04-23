'Söylemezsem Olmaz' Programın Sunucusu Arto’dan Olay Yorum! 'Kadir Doğulu İle Serra Arıtürk İmam Nikahıyla Evli' İddialarının Perde Arkasını Açıkladı!

Birlikte rol aldıkları Aşkın Tarifi isimli dizide çok samimi hallerinin sosyal medyaya sızmasının ardından aralarında aşk dedikodularının çıktığı ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün oyuncu eşi Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında bu kez akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. İmam nikahı kıydıkları iddia edilen Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili iddiaları Söylemezsem Olmaz isimli programa katılan Onur Akay açıkladı. Peki, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül boşanıyor mu? Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, imam nikahı mı kıydı? İşte, detaylar…

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