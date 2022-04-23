- 23 Nis 2022 - 08:10 G: 23 Nis 2022 - 08:16

'Söylemezsem Olmaz' Programın Sunucusu Arto’dan Olay Yorum! 'Kadir Doğulu İle Serra Arıtürk İmam Nikahıyla Evli' İddialarının Perde Arkasını Açıkladı!

Neslihan Atagül’ün oyuncu eşi Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında bu kez akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. İmam nikahı kıydıkları iddia edilen Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili iddiaları Söylemezsem Olmaz isimli programa damga vurdu. İşte detaylar...

Birlikte rol aldıkları Aşkın Tarifi isimli dizide çok samimi hallerinin sosyal medyaya sızmasının ardından aralarında aşk dedikodularının çıktığı ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün oyuncu eşi Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında bu kez akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. İmam nikahı kıydıkları iddia edilen Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili iddiaları Söylemezsem Olmaz isimli programa katılan Onur Akay açıkladı. Peki, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül boşanıyor mu? Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, imam nikahı mı kıydı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

23 Nis 2022 - 08:10 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı! mask
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal’ın Göğüs Dekoltesi Olay Oldu! Cihan Ünal Bu Duruma Çok Kızacak! Milyonlar Şok İçinde Kaldı!
Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı… mask
Songül Karlı’ya Otobüste Şok Eden Taciz Olayı! Songül Karlı'dan Bikini Kararı…
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar… mask
Engin Akyürek'in Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! İrem Helvacıoğlu’nu Görenler İnanamadı! Meğer Kaçış Dizisinde Beraber Oynamışlar…
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi! mask
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'na Yeşil Işık Yaktı! Bir Dizi Aşkı Daha Gerçek Oldu,,, Sevgili Oldukları Ortaya Çıktı! ! Pınar Deniz’den İlk Açıklama Geldi!
Yargı Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar… mask
Yargı Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Sema Ergenekon Son Bölümü Kaleme Aldı! Cinayetler, Yıkılan Aşklar, Paramparça Dostluklar…
Fahriye Evcen Dizide Artık Olmayacak! Alparslan Büyük Selçuklu'da Ayrılık Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! mask
Fahriye Evcen Dizide Artık Olmayacak! Alparslan Büyük Selçuklu'da Ayrılık Kararı! Diziden Ayrılma Sebebi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı!
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Fermuarını İndirdi! Braletiyle Büyüledi! Alev Alev Yaktı; “Baban Çok Kızacak!” Neler Oluyor? mask
Mahmut Tuncer’in Kızı Gizem Tuncer Fermuarını İndirdi! Braletiyle Büyüledi! Alev Alev Yaktı; “Baban Çok Kızacak!” Neler Oluyor?
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dekolteden Vazgeçmiyor! Her Yerini Gösteren Transparan Kıyafetiyle…“Babası Çıplak Paylaşırdı”
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan Yarışmayı Bırakıyor! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl … mask
Destan Dizisinin Batuga’sı Edip Tepeli Bakın Kiminle Evliymiş! Ayşecan Tatari’i Görenler İnanamadı! Meğer Çoçuklar Duymasın’ın Duygu’su İle 5 Yıl …
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Petrol Ofisi'nden Akaryakıt Fiyatlarında 500 Liralık Çılgın Bayram İndirimi! İşte Benzin, Dizel Ve LPG İndirim Detayları mask
Petrol Ofisi'nden Akaryakıt Fiyatlarında 500 Liralık Çılgın Bayram İndirimi! İşte Benzin, Dizel Ve LPG İndirim Detayları
Şok Markette Çılgın Hafta Sonu Et Ve Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Şok 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları mask
Şok Markette Çılgın Hafta Sonu Et Ve Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Şok 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları
Tarım Kredi Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Tarım Kredi 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte Tarım Kredi 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları
BİM Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte BİM 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları mask
BİM Markette Çılgın Hafta Sonu 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! İşte BİM 23 Nisan Sıvı Yağ Fiyatları
SGK, Bağ-Kur Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri Belli Oldu! Bayram İkramiyesi Kaç TL Yatacak? mask
SGK, Bağ-Kur Emekli Bayram İkramiyesi Ödeme Günleri Belli Oldu! Bayram İkramiyesi Kaç TL Yatacak?
Kiralık Araç Fiyatları Yüzde Yüz Arttı! Bayram Tatilinde Fiyatlar 3-4’de Katlanması Bekleniyor… İşte O Fiyatlar mask
Kiralık Araç Fiyatları Yüzde Yüz Arttı! Bayram Tatilinde Fiyatlar 3-4’de Katlanması Bekleniyor… İşte O Fiyatlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status