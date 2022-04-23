'Söylemezsem Olmaz' Programın Sunucusu Arto’dan Olay Yorum! 'Kadir Doğulu İle Serra Arıtürk İmam Nikahıyla Evli' İddialarının Perde Arkasını Açıkladı!
Neslihan Atagül’ün oyuncu eşi Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında bu kez akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. İmam nikahı kıydıkları iddia edilen Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili iddiaları Söylemezsem Olmaz isimli programa damga vurdu. İşte detaylar...
Birlikte rol aldıkları Aşkın Tarifi isimli dizide çok samimi hallerinin sosyal medyaya sızmasının ardından aralarında aşk dedikodularının çıktığı ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün oyuncu eşi Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında bu kez akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. İmam nikahı kıydıkları iddia edilen Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk ile ilgili iddiaları Söylemezsem Olmaz isimli programa katılan Onur Akay açıkladı. Peki, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül boşanıyor mu? Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, imam nikahı mı kıydı? İşte, detaylar…
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23 Nis 2022 - 08:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.