Her burcun insanı için aşk aynı şeyi ifade etmiyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar için aş hiçbir şey ifade etmiyor! Evet, aşk acısını en kolay biçimde atlatan bu burçlar, hemen ertesi gün yeni bir aşka yelken açabiliyor! Peki, aşk acısını en kolay unutan burçlar hangisidir? İşte Hande Erçel gibi hemen yeni aşka yelken açan o burçlar…

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