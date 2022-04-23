Aşk Acısını En Kolay Unutan Burçlar Hangisidir? İşte Hande Erçel Gibi Hemen Yeni Aşka Yelken Açan O Burçlar…
Her burcun insanı için aşk aynı şeyi ifade etmiyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar için aş hiçbir şey ifade etmiyor! Evet, aşk acısını en kolay biçimde atlatan bu burçlar, hemen ertesi gün yeni bir aşka yelken açabiliyor. Sizde aşk acısını çabuk unutup yeni aşklara yelken açan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı için aşk aynı şeyi ifade etmiyor. Ancak, bu listede yer alan burçlar için aş hiçbir şey ifade etmiyor! Evet, aşk acısını en kolay biçimde atlatan bu burçlar, hemen ertesi gün yeni bir aşka yelken açabiliyor! Peki, aşk acısını en kolay unutan burçlar hangisidir? İşte Hande Erçel gibi hemen yeni aşka yelken açan o burçlar…
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23 Nis 2022 - 08:17 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.