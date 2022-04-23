Burçların karaktere olan etkisi yadsınamaz kadar hayatımızda kendisini gösteriyor. Hatta çevremizde yer alan dürüst insanların aynı burçlara sahip olmasa da bundan kaynaklanıyor. Bu listede tam olarak bu burçlardan oluşuyor! Peki, haksızlığa ve yalana tahammül edemeyen burçlar hangisidir? İşte en doğrucu o burçlar…

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