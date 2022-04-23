Burçların zeka üzerindeki etkisi yıllardır araştırıyor. Pek çok araştırma da destekliyor ki, insanların sahip oldukları burçlar aynı zamanda ne yönde bir zekaya sahip olduğunu gösteriyor. Bu listede yer alan burçlar ise gerek çok yönlü zekaları gerek analitik düşünme yetileri gerekse duygusal zekaları ile Zodyak kuşağının en pratik zekaya sahip olan insanları oluyor! Peki, en pratik zekaya sahip burçlar hangisidir? İşte en pratik zekalı o burçlar…

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