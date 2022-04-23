Her burcun kendine has karakter özellikleri olduğu gibi kendine has fiziksel özellikleri de oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, genellikle fındık gibi burunları ve kahve fincanı gibi ağızlarıyla öne çıkıyor. Yani, Zodyak kuşağının en güzelleri ve yakışıklıları bu listede yer alıyor! Peki, burnu fındık ağzı kahve fincanı olan burçlar hangisidir? İşte güzelliğiyle şeker, şerbet, bal olan o burçlar…



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