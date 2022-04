Anasayfa/

23 Nis 2022 - 08:27

Burnu Fındık Ağzı Kahve Fincanı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle Şeker, Şerbet, Bal Olan O Burçlar…

Her burcun kendine has karakter özellikleri olduğu gibi kendine has fiziksel özellikleri de oluyor. Bu listede yer alan burçlar ise, genellikle fındık gibi burunları ve kahve fincanı gibi ağızlarıyla öne çıkıyor. İşte bu özellikte güzelliğe sahip olan burçlarla ilgili detaylar...