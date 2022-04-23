- 23 Nis 2022 - 09:21

Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adı Lekelenince Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Oldu! Evine Dönüyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını şampiyon olarak duyuran Adem Kılıççı, yarışmadan çekildi. Adı lekelenen Survivor yarışmacısı, Acun Ilıcalı’ya resti çekti! Bunun üzerine Survivor izleyicileri “83 milyonun önünde rezil rüsva oldu” yorumlarında bulundu! Evine döneceği kesinleşen Survivor Adem, şok etti!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde “Dolma” krizi yaşanmıştı. Adem Kılıççı’nın ekip aracında bulunan dolmaları alınca bu durum konseye taşınmıştı. Sema ve Barış’ın yemediği gündeme gelirken; Adem Kılıççı’ya ve takıma skandal bir ceza verilmişti. Adem Kılıççı ise resmen yarışmadan çekildi! Peki, neler oluyor?

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23 Nis 2022 - 09:21 Ankara- Yaşam

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