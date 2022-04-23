Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adı Lekelenince Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! 83 Milyonun Önünde Rezil Rüsva Oldu! Evine Dönüyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde “Dolma” krizi yaşanmıştı. Adem Kılıççı’nın ekip aracında bulunan dolmaları alınca bu durum konseye taşınmıştı. Sema ve Barış’ın yemediği gündeme gelirken; Adem Kılıççı’ya ve takıma skandal bir ceza verilmişti. Adem Kılıççı ise resmen yarışmadan çekildi! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!