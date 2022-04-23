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23 Nis 2022 - 09:47

Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Ortaya Çıktı! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te ipler iyice gerildi. Özgü Kaya’nın hayat vermiş olduğu Türkan karakterinin vedası yürekleri sızım sızım sızlattı. Somer ve Rüçhan’ın ise bu vedaya göbek atacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Somer’in sevgilisi Mine hakkında ise “kına yakar artık” yorumları yapıldı! Sosyal medyayı yıkan bu durum şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…