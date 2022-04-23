- 23 Nis 2022 - 09:47 G: 23 Nis 2022 - 09:49

Üç Kız Kardeş Dizisinden Türkan’ın Vedası Ortaya Çıktı! Somer ve Rüçhan Göbek Atacak; Mine Kına Yakacak! Sosyal Medya Yıkılıyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te ipler iyice gerildi. Özgü Kaya’nın hayat vermiş olduğu Türkan karakterinin vedası yürekleri sızım sızım sızlattı. Somer ve Rüçhan’ın ise bu vedaya göbek atacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Somer’in sevgilisi Mine hakkında ise “kına yakar artık” yorumları yapıldı! Sosyal medyayı yıkan bu durum şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde; İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarına deprem etkisi yaratıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer ve Türkan’ın vermiş oldukları son karar ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Nis 2022 - 09:47 Ankara- Yaşam

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