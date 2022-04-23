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23 Nis 2022 - 10:12

Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı ve Mısırlı Meedo’ya Tokat Gibi Darbe! Sosyal Medya Sallanıyor; El Ele, Diz Dize… “Çocuğundan Utan!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, gündemi salladı geçti. Hakkında çıkan son iddiayla birlikte Acun Ilıcalı ve Mısırlı Meedo’ya tokat gibi çarptığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medya sallanırken; el ele, diz dize görüntüleri dengelerin değişmesine neden oldu! Birçok kişi ise “Çocuğundan utan” yorumunda bulundu!