23 Nis 2022 - 10:12 Güncelleme: 23 Nis 2022 - 10:14
Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı ve Mısırlı Meedo’ya Tokat Gibi Darbe! Sosyal Medya Sallanıyor; El Ele, Diz Dize… “Çocuğundan Utan!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, gündemi salladı geçti. Hakkında çıkan son iddiayla birlikte Acun Ilıcalı ve Mısırlı Meedo’ya tokat gibi çarptığına dair yorumlar arka arkaya geldi. Sosyal medya sallanırken; el ele, diz dize görüntüleri dengelerin değişmesine neden oldu! Birçok kişi ise “Çocuğundan utan” yorumunda bulundu!
Acun Ilıcalı’yla ünlenen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce Mısırlı iş adamı Meedo’yla nişanı attıklarını duyurmuştu. Şimdi ise skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.