- 23 Nis 2022 - 10:37 G: 23 Nis 2022 - 10:45

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Bikinili Pozları Ortaya Çıktı! “Her Şeyin Ortada!” Boşanma Kapısı Yeniden Aralanabilir; 2 Çocuk Annesi…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un bikinili pozları aylar sonra ortaya çıktı! Binlerce kişi ise “Her şeyin ortada” yorumlarında bulundu! Öyle ki, bu pozların boşanma kapısını yeniden aralayacağına dair yorumlar bile yapıldı! 2 çocuk annesi Buse Varol’un evlenmeden önceki hali ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Buse Varol’un yeniden setlere döneceği biliniyor. Kısa sürede 40 bedenden 34 bedene düşen Buse Varol’un bölgesel incelme işlemi yaptırdığı ve tam tamına 40 santimden fazla inceldiği biliniyor. Eriyip dal gibi kalan Buse Varol’un yıllar önceki bikinili görseli ise tepkilerin arka arkaya gelmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Nis 2022 - 10:37 Ankara- Yaşam

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