- 23 Nis 2022 - 10:58 G: 23 Nis 2022 - 11:06

Survivor Nisa ve Ogeday’ın Arasındaki Yaş Farkı Beyinlere Kan Sıçratıyor! Kaynanasının Kriz Çıkarması Yerden Göğe Haklı! “Resmen Çocuk!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran iki aşık Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, sosyal medyayı resmen salladı! Aralarındaki yaş farkı beyinlere kan sıçramasına neden oldu. İddialara göre Ogeday Girişken’in annesi Nisa Bölükbaşı’nın tavırlarından ve çocuksu duruşundan dolayı onu gelin olarak kabul etmemişti. Şimdi ise Nisa Bölükbaşı’nın çocuk yaşta olduğu ve Ogeday Girişken’le aralarındaki yaş farkının uçurum olduğu ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Takım karışıklığının yaşandığı Survivor’da Ogeday ve Nisa ise aynı takımda kalmışlardı. 2020 döneminde Barış Murat Yağcı’yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Nisa Bölükbaşı, şok etkisi yaratmıştı. 7 ay kadar sevgili kalan ikiliden sonra Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’le anılmaya başlamıştı. Peki, Nisa – Ogeday aşkında kaç yaş farkı var?

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23 Nis 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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