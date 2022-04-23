ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden ekranlardaki yerini alıyor! 200. bölümü büyük bir heyecanla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın ekranlardaki tarihi belli oldu! Hızır, Alparslan ve İlyas’ın yeniden bir araya geleceği gözler önüne serildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü ekranlara gelmeden büyük bir sorun çıkmıştı. ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı, çekimleri tamamlanan ve ekranlarda olması beklenen 200. bölüm için skandal bir karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.