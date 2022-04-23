ATV’den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kararı! 200. Bölüm İçin Her Şey Netleşti; Hızır, Alparslan ve İlyas Yeniden Bir Arada! Geliyorlar…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü ekranlara gelmeden büyük bir sorun çıkmıştı. ATV ve yapım arasında çıkan sorundan dolayı, çekimleri tamamlanan ve ekranlarda olması beklenen 200. bölüm için skandal bir karar çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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