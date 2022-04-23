Hande Erçel Dapdar Pantolonuyla Fizik Şov Yaptı! “Enişte Bey Görmesin!” İncecik Beli, Kıvrımlı Hatları Ateş Ediyor! “Bize Yazık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, nefesleri bir kez daha kesti. Dapdar pantolonuyla fizik şov yapan Hande Erçel’e hayranları ise “Enişte bey görmesin” yorumlarında bulundular. İncecik beli ve kıvrımlı hatlarıyla ateş eden Hande Erçel, güzelliğiyle akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde adını duyuran Hande Erçel, dizi setinde tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarıyla 7 cihanı sallayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ayrılıklarıyla da 40 gün, 40 gece konuşulmuştu. Hande Erçel’in yeni aşkı ortaya çıkarken; Kerem Bürsin’de ciddi bir ilişki yolunda ilerlediğini göstermişti. Ayrılıklarının ardından gönüllerini başka isimlere kaptıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevenlerine tokat gibi çarpmıştı. Şimdi ise Hande Erçel adeta fizik şov yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.