Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Nis 2022 - 12:12

Hande Erçel Dapdar Pantolonuyla Fizik Şov Yaptı! “Enişte Bey Görmesin!” İncecik Beli, Kıvrımlı Hatları Ateş Ediyor! “Bize Yazık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, nefesleri bir kez daha kesti. Dapdar pantolonuyla fizik şov yapan Hande Erçel’e hayranları ise “Enişte bey görmesin” yorumlarında bulundular. İncecik beli ve kıvrımlı hatlarıyla ateş eden Hande Erçel, güzelliğiyle akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…