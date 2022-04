Anasayfa/

23 Nis 2022 - 12:37

Survivor All Star Barış – Gökhan Kriziyle Deşifre Oldu! Nisa Bölükbaşı Resti Çekmiş! Meğer Yarışma Başlamadan Hemen Önce…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey yerle bir oldu! Barış Murat Yağcı ve Gökhan Keser arasında çıkan krizle birlikte her şey deşifre oldu! Nisa Bölükbaşı’nın kriz çıkardığı gündeme bomba gibi düşerken yarışma başlamadan hemen önce yaşanan gerilim dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…