Survivor All Star Barış – Gökhan Kriziyle Deşifre Oldu! Nisa Bölükbaşı Resti Çekmiş! Meğer Yarışma Başlamadan Hemen Önce…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da her şey yerle bir oldu! Barış Murat Yağcı ve Gökhan Keser arasında çıkan krizle birlikte her şey deşifre oldu! Nisa Bölükbaşı’nın kriz çıkardığı gündeme bomba gibi düşerken yarışma başlamadan hemen önce yaşanan gerilim dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık mücadelesi verilmişti. Oyunu kazanan Mavi takım olunca Gökhan Keser yokluk adasına giden isim olarak belirlenmişti. Gökhan Keser’in tek bir sözü ise yarışmanın başlamadan önce büyük bir krizin çıktığını sergiledi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.