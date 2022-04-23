Camdaki Kız Dizisinde Sedat Boşanma Kararını Aldı! Evli Hayri’yle Nalan Evleniyor; Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da skandallar arka arkaya geliyor. Sedat’ın boşanma kararı almasıyla birlikte evli olduğu bilinen Hayri’nin Nalan’la evlenmek istediği gündeme bomba gibi düştü. Tepkiler arka arkaya gelirken; birçok kişi ise “Midemiz bulanıyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Sedat aldatıldığını anlamıştı. Cana’dan kendisinde gelen mesaj her şeyi belgeler nitelikte olmuştu. Peki, Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne Sedat boşanma kararı alacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.