- 23 Nis 2022 - 12:58 G: 23 Nis 2022 - 13:12

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Boşanma Kararını Aldı! Evli Hayri’yle Nalan Evleniyor; Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da skandallar arka arkaya geliyor. Sedat’ın boşanma kararı almasıyla birlikte evli olduğu bilinen Hayri’nin Nalan’la evlenmek istediği gündeme bomba gibi düştü. Tepkiler arka arkaya gelirken; birçok kişi ise “Midemiz bulanıyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Sedat aldatıldığını anlamıştı. Cana’dan kendisinde gelen mesaj her şeyi belgeler nitelikte olmuştu. Peki, Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne Sedat boşanma kararı alacak mı?

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23 Nis 2022 - 12:58 Ankara- Magazin

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