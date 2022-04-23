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23 Nis 2022 - 12:58

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Boşanma Kararını Aldı! Evli Hayri’yle Nalan Evleniyor; Tepkiler Arka Arkaya… “Midemiz Bulanıyor!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da skandallar arka arkaya geliyor. Sedat’ın boşanma kararı almasıyla birlikte evli olduğu bilinen Hayri’nin Nalan’la evlenmek istediği gündeme bomba gibi düştü. Tepkiler arka arkaya gelirken; birçok kişi ise “Midemiz bulanıyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…