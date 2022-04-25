- 25 Nis 2022 - 11:39 G: 25 Nis 2022 - 12:00

Yargı Dizisinde Deprem Üstüne Deprem! Tüm Dengeler Değişti, Engin Geliyor! “Mümkün Değil” Denilmişti; Kıyamet Kopacak! Senarist Sözleşmeleri İmzaladı! Neler Oluyor Neler…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’dan ipler gerildi! Onur Durmaz’ın hayat verdiği Engin karakterinin yeniden diziye katılacağı gündeme bomba gibi düştü. Milyonlar “Mümkün değil” demişti ama kıyametin kopacağı görüldü! Sözleşmelerin imzalandığı açıklanırken; Yargı dizisinin yeni bölümlerinde akıl – beyin kalmayacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde olaylar iyice karışık bir hale gelmişti. Dizide çok canlar yakan Engin’in ise yeniden kadroya girecek olması ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Nis 2022 - 11:39 Ankara- Yaşam

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