Yargı Dizisinde Deprem Üstüne Deprem! Tüm Dengeler Değişti, Engin Geliyor! “Mümkün Değil” Denilmişti; Kıyamet Kopacak! Senarist Sözleşmeleri İmzaladı! Neler Oluyor Neler…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde olaylar iyice karışık bir hale gelmişti. Dizide çok canlar yakan Engin’in ise yeniden kadroya girecek olması ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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