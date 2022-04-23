Survivor Batuhan’ın Takım Değişikliği Kıyameti Koparttı! Mavi Takıma Arkasına Baka Baka Gidiyor; Gözyaşları Sel Oldu Aktı… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar arka arkaya patlıyor! Batuhan’ın takım değişikliği yaşadığı gündeme bomba gibi düşerken; Mavi takıma geçeceği gözler önüne serildi. Gözyaşları sel olup akan Batuhan Karacakaya, “yok artık” yorumlarını aldı! Acun Ilıcalı’nın vermiş olduğu karar dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star 2022 yarışmasında yeni takımlar kurulmuştu. Acun Ilıcalı takım karışıklığının ilerleyen günlerde bir daha yaşanabileceğini de açıklamıştı. Batuhan Karacakaya’nın ise Mavi takıma geçiş yapması sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.