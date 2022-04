Survivor Batuhan’ın Takım Değişikliği Kıyameti Koparttı! Mavi Takıma Arkasına Baka Baka Gidiyor; Gözyaşları Sel Oldu Aktı… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Survivor All Star 2022 yarışmasında yeni takımlar kurulmuştu. Acun Ilıcalı takım karışıklığının ilerleyen günlerde bir daha yaşanabileceğini de açıklamıştı. Batuhan Karacakaya’nın ise Mavi takıma geçiş yapması sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!