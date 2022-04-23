- 23 Nis 2022 - 14:49 G: 23 Nis 2022 - 14:57

Masterchef Dilara Başaran Mini Elbisesiyle Ateş Etti! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Demişti… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef yarışmasının başrollerinden biri haline gelen Dilara Başaran, yarışmadan sonra adeta açıldı saçıldı! Müstakbel eşinin çıldıracağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; Sergen’e değil ama o isme “Evet” dediği ortaya çıkan Dilara Başaran milyonları şok etmişti. Şimdi ise minicik kıyafetiyle gündemi resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Dilara Başaran, yarışmadan 5. olarak ayrılmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Dilara Başaran, yarışma içerisinde Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışmıştı. Yarışmadan sonra ise Dilara Başaran’la aralarında bir şeyin olmadığını açıklanmıştı. Arkadaş olduklarını açıklayan Dilara Başaran, Masterchef yarışmasından başka bir isimle evlenme kararı aldıklarını gösteren paylaşımda bulunmuştu. Şimdiyse büyük skandal patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Nis 2022 - 14:49 Ankara- Yaşam

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