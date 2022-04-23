Masterchef Dilara Başaran Mini Elbisesiyle Ateş Etti! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Demişti… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef yarışmasının başrollerinden biri haline gelen Dilara Başaran, yarışmadan sonra adeta açıldı saçıldı! Müstakbel eşinin çıldıracağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; Sergen’e değil ama o isme “Evet” dediği ortaya çıkan Dilara Başaran milyonları şok etmişti. Şimdi ise minicik kıyafetiyle gündemi resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında adını duyuran Dilara Başaran, yarışmadan 5. olarak ayrılmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Dilara Başaran, yarışma içerisinde Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışmıştı. Yarışmadan sonra ise Dilara Başaran’la aralarında bir şeyin olmadığını açıklanmıştı. Arkadaş olduklarını açıklayan Dilara Başaran, Masterchef yarışmasından başka bir isimle evlenme kararı aldıklarını gösteren paylaşımda bulunmuştu. Şimdiyse büyük skandal patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.