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23 Nis 2022 - 14:49

Masterchef Dilara Başaran Mini Elbisesiyle Ateş Etti! Müstakbel Eşi Çıldıracak; Sergen’e Değil Ama O İsme “Evet” Demişti… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masterchef yarışmasının başrollerinden biri haline gelen Dilara Başaran, yarışmadan sonra adeta açıldı saçıldı! Müstakbel eşinin çıldıracağına dair yorumlar arka arkaya gelirken; Sergen’e değil ama o isme “Evet” dediği ortaya çıkan Dilara Başaran milyonları şok etmişti. Şimdi ise minicik kıyafetiyle gündemi resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…