- 23 Nis 2022 - 15:13 G: 23 Nis 2022 - 15:24

Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, aldığı acı haberle birlikte adeta yıkıldı! Kahreden sözlerle açıklayan Seda Sayan’ın canından çok sevdiği ismin ölümü gözyaşlarına milyonları boğdu. Düğününü bile erteleyebileceğine dair iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda Prag’ta dünya evine girecek olan Seda Sayan, sosyal medyadan ve canlı yayınlar üzerinden açıklamalar yaparak mutluluğunu göstermişti. Düğününe sayılı günler kala aldığı korkunç haberle dünyası başına yıkılan Seda Sayan, dengelerin değişmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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23 Nis 2022 - 15:13 Ankara- Yaşam

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