Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Nis 2022 - 15:13

Seda Sayan’dan Kahreden Acı Haber! Canından Bir Parçaydı; Ölümüyle Gözyaşlarına Boğuldu! Düğününü Bile Erteleyebilir…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, aldığı acı haberle birlikte adeta yıkıldı! Kahreden sözlerle açıklayan Seda Sayan’ın canından çok sevdiği ismin ölümü gözyaşlarına milyonları boğdu. Düğününü bile erteleyebileceğine dair iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…