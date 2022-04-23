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23 Nis 2022 - 15:38

Survivor Nisa’ya Çek Cumhuriyeti’nden Skandal Karar! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil… “Güle Güle!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, hayranlarını paramparça hale getirdi. Çek Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu kararla evine dönmek zorunda kaldığı görülen Survivor Nisa’nın apar topar hastaneye kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Sonuçlarının hiç iç açıcı çıkmaması ise “Güle güle” yorumlarına neden oldu! Peki, Survivor Nisa’nın sağlık durumu nasıl?