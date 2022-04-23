Survivor Nisa’ya Çek Cumhuriyeti’nden Skandal Karar! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Sonuçlar Hiç İç Açıcı Değil… “Güle Güle!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nisa Bölükbaşı, hayranlarını paramparça hale getirdi. Çek Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu kararla evine dönmek zorunda kaldığı görülen Survivor Nisa’nın apar topar hastaneye kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Sonuçlarının hiç iç açıcı çıkmaması ise “Güle güle” yorumlarına neden oldu! Peki, Survivor Nisa’nın sağlık durumu nasıl?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kazanması durumunda Kırmızı takımda Gökhan Keser’i potaya göndermişti. Yeni bölüm fragmanında ise Nisa Bölükbaşı’nın skandal bir kaza yaşadığı ve acılar içerisinde haykırdığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.