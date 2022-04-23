23 Nis 2022 - 22:41 Güncelleme: 23 Nis 2022 - 22:42
Esra Erol’da Yolun Sonuna Geldi! ATV Kararını Verdi; Seçimini Yaptı! Yüzlerce Kişi İşsiz Kalabilir! Sosyal Medya Karıştı! Meğer Müge Anlı…
ATV Ekranlarının en sevilen programından biri olan Esra Erol iddialara göre yayından kaldırılıyor. ATV’nin kararını verdiği ve yoluna Müge Anlı’yla devam edeceği gündeme gelirken; Esra Erol ekibinde çalışan herkes işsiz kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programında ele aldığı konularla gündeme bomba gibi düşen Esra Erol, sosyal medyayı da sallıyor. Son yaşanan olay ise bıçakları kemiklere dayandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.