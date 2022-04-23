- 23 Nis 2022 - 16:26 G: 23 Nis 2022 - 16:37

Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de final çanları çalmaya başladı! Kalemi kırılan Aziz dizisinin reytinglerde çakılma yaşamasına ve başka sebeplere daha fazla dayanmayan Show TV, adeta dizinin pılını pırtını toplayıp ekranlardan çekilmesini istedi. Finale kalan son birkaç bölüm dengelerin değişmesin neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Aziz dizisi Cuma akşamlarına damgasını vuruyordu. İlk bölümleriyle büyük bir beğeni toplayan Aziz dizisinin senaryosunda yaşanan değişiklikler seyirciyi veda etmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise dizinin final olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Nis 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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