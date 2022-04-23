Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…
SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de final çanları çalmaya başladı! Kalemi kırılan Aziz dizisinin reytinglerde çakılma yaşamasına ve başka sebeplere daha fazla dayanmayan Show TV, adeta dizinin pılını pırtını toplayıp ekranlardan çekilmesini istedi. Finale kalan son birkaç bölüm dengelerin değişmesin neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Aziz dizisi Cuma akşamlarına damgasını vuruyordu. İlk bölümleriyle büyük bir beğeni toplayan Aziz dizisinin senaryosunda yaşanan değişiklikler seyirciyi veda etmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise dizinin final olacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.