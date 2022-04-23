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23 Nis 2022 - 16:26

Aziz Dizisinin Kalemi Kırıldı! Show TV Bir Dakika Bile Katlanmak İstemedi; Pılını Pırtını Toplamasını İstedi! Finale Son Bir Adım…

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de final çanları çalmaya başladı! Kalemi kırılan Aziz dizisinin reytinglerde çakılma yaşamasına ve başka sebeplere daha fazla dayanmayan Show TV, adeta dizinin pılını pırtını toplayıp ekranlardan çekilmesini istedi. Finale kalan son birkaç bölüm dengelerin değişmesin neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…