Yargı Dizisinde Ceylin Ilgaz’a Tekmeyi Bastı! Hamile Olduğunu Bile Bile Boşanma Davasını Açtı! El Kol Titriyor; Cinayetin Bile Önüne Geçti!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da bombalar arka arkaya patlıyor! Ilgaz’ın Ceylin’e bastığı tekme sosyal medyayı adeta salladı! Hamile olduğu ortaya çıkan Ceylin’in boşanma davası açtığı gündeme bomba gibi düşerken; el ekol titredi. Cinayetin bile önüne geçen bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu isimlerin Yargı dizisinin yeni bölümü yarın akşam ekranlara gelecek. Dikkatleri üzerine çeken Yargı dizisinin son bölümüyle birlikte Ceylin ve Ilgaz arasında uçurumlar oluşmuştu. Ceylin’in Çınar’ın babasının katilini öğrenmesiyle birlikte Ilgaz’a duvarlar örmeye başlamıştı. Şimdi ise büyük skandal patlak verdi ve boşanma davası açıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.