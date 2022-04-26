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26 Nis 2022 - 17:30

Yargı Dizisinde Ceylin Ilgaz’ı Sildi Attı! Hamile Olduğunu Bile Bile Boşanma Davasını Açtı! El Kol Titriyor; Cinayetin Bile Önüne Geçti!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da bombalar arka arkaya patlıyor! Ilgaz’ın Ceylin’e bastığı tekme sosyal medyayı adeta salladı! Hamile olduğu ortaya çıkan Ceylin’in boşanma davası açtığı gündeme bomba gibi düşerken; el ekol titredi. Cinayetin bile önüne geçen bu durum ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…