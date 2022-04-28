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28 Nis 2022 - 04:26

Kardeşlerim Dizisinden Asiye Şoku Yaşanıyor! Tarih ve Senaryo Her Şey Belli Oldu; Yeni Projesi Ortaya Çıktı! İmzalar Çoktan Atıldı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un ekranlara veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Yeni bir anlaşma peşinde olduğu ortaya çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun’un hayranlarını büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tüm bunların yanı sıra Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un ne zaman ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?