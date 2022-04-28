Kardeşlerim Dizisinden Asiye Şoku Yaşanıyor! Tarih ve Senaryo Her Şey Belli Oldu; Yeni Projesi Ortaya Çıktı! İmzalar Çoktan Atıldı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un ekranlara veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Yeni bir anlaşma peşinde olduğu ortaya çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun’un hayranlarını büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tüm bunların yanı sıra Kardeşlerim dizisinin Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un ne zaman ayrılacağı ve nasıl ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Peki, Kardeşlerim dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı ekranlardaki yerini alıyor. Aksiyon, aşk ve dramı temelde konu olarak ele alan Kardeşlerim dizisinde Asiye karakteri ise milyonlar tarafından çok seviliyor. Su Burcu Yazgı Coşkun’un hayat verdiği Asiye karakterinin ise yolun sonuna geldiği gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.